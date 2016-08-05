Бразилиа, 5 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась в рамках приема, данного в Рио-де-Жанейро в связи с открытием 31-х летних Олимпийских игр.

Флаг Грузии

На встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества. Дэвид Джонстон зафиксировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразил готовность продолжения поддержки Грузии на пути евроатлантической интеграции.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил Дэвида Джонстона за оказываемую его страной помощь и выразил надежду, что в будущем сотрудничество между Грузией и Канадой, особенно в сфере обороны, станет еще более интенсивным, и Канада увеличит свое участие в процессе сближения вооруженных сил Грузии со стандартами НАТО.

Среди других вопросов были рассмотрены ситуация на «оккупированных территориях», состояние безопасности, вопросы экономического сотрудничества и другие темы.

Георгий Маргвелашвили пригласил генерал-губернатора Канады посетить Грузию.