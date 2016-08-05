Радио REGNUM: первый выпуск за 5 августа
Москва, 5 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Глава Министерства иностранных дел Германии заявил, что между немецким и турецким правительством больше «нет понимания и нет оснований для дискуссии»;
- Комитет Сената Бразилии проголосовал за импичмент президента страны;
- Неизвестная группировка требует выкуп за экипаж сбитого Ми-8;
- Федеральная Служба Безопасности возбудила уголовное дело о призывах к выходу Калининграда из состава России;
- Страсти по Дальневосточным гектарам в Якутии не утихают: власти не информируют людей.