Москва, 5 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Глава Министерства иностранных дел Германии заявил, что между немецким и турецким правительством больше «нет понимания и нет оснований для дискуссии»;
  • Комитет Сената Бразилии проголосовал за импичмент президента страны;
  • Неизвестная группировка требует выкуп за экипаж сбитого Ми-8;
  • Федеральная Служба Безопасности возбудила уголовное дело о призывах к выходу Калининграда из состава России;
  • Страсти по Дальневосточным гектарам в Якутии не утихают: власти не информируют людей.