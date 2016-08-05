Бразилиа, 5 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Созой. По информации пресс-службы президента Грузии, двусторонняя встреча прошла в Бразилии, до начала олимпийских игр.

Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

Стороны подчеркнули значение подключения представителей Португалии к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Это решение Португалия приняла в апреле текущего года в результате консультаций. Президент Грузии назвал расширение Миссии ЕС важным для грузинской стороны вопросом.

Среди других рассмотренных на встрече вопросов было углубление сотрудничества в сфере обороны и оказание Грузии помощи в повышении обороноспособности.

Георгий Маргвелашвили подчеркнул значение сотрудничества с Португалией в процессе евроатлантической интеграции, в том числе при выполнении Грузией «существенного пакета».

Георгий Маргвелашвили сообщил президенту Португалии о ситуации на «оккупированных территориях». Марселу Ребелу ди Соза, со своей стороны выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В конце встречи Георгий Маргвелашвили выразил пожелание дальнейшего углубления дипломатических отношений между двумя странами и пригласил президента Португалии с официальным визитом в Грузию.