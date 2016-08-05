Рига, 5 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Большинство латышей считают, что русскоязычные не должны влиять на вопросы развития государства наравне с ними, заявил латвийский политолог Андрей Бердников, сообщает портал Mixnews.lv.

Kenneth C. Upsall Граждане Латвии

Он отметил, со времен восстановления независимости ксенофобия и русофобия присутствовали в Латвии всегда. «Последние 25 лет ксенофобия и русофобия присутствовали в Латвии всегда. Большинству латышей свойственно считать, что русские не должны влиять на важные стратегические вопросы развития страны наравне с латышами. Это тоже мягкая форма русофобии. Чтобы это изменить, политические силы и СМИ должны подчеркивать общие для русских и латышей вопросы и перестать освещать в негативном ключе рядом живущую общину», — рассказал Бердников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центр государственного языка принял решение оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за использование Рижской думой русского языка в социальных сетях. В свою очередь публицист Марис Краутманис, комментируя это решение на страницах газеты Neatkarīga Rīta Avīze, высказал мнение, что неадекватная ксенофобия и русофобия, царящая среди латышей, в последнее время приобретает клинические формы.

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