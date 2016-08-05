Великие Луки, Псковская область, 5 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Первый этап ремонтных работ на земляном валу Великолукской крепости планируют завершить к концу августа, когда Великие Луки будут праздновать 850-летний юбилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, работы ведёт ООО «Меандр», которое осуществляло подобные работы на исторических объектах, в том числе в Эрмитаже и Вознесенском монастыре в Смоленске.

Великолукская крепость. Главные ворота

Сейчас в крепости завершается первый этап реконструкции-реставрации, который предполагает частичную подсыпку валов крепости, их озеленение, а также обустройство пешеходных дорожек по периметру. «По многочисленным просьбам жителей города финишный настил дорожек будет выполнен не из сосны, а из более долговечной лиственницы», — отметили в пресс-службе.

Внутри крепости продолжается обустройство пруда. Отмечается, что во время реставрации эксперты обнаружили оползание ворот, а также открыли сухой ров, который в древние времена выполнял функцию дренажа. Теперь с учётом открывшихся фактов необходимо вносить корректировки в проект реконструкции крепости. Второй этап реконструкции запланирован на конец 2016 и 2017 год, а в 2018 году состоится завершающий этап с элементами музеефикации.

Напомним, средства на реставрацию крепости в сумме более 55 млн рублей выделены из федерального бюджета.

Великолукская земляная крепость построена по приказу Петра I в начале XVIII века на месте прежней деревянной крепости. Крепость имеет форму неправильного шестиугольника, на каждом из углов (бастионов) которого стояли пушки. Высота валов составляет около 21 м, протяженность — 2 км. Внутри крепости располагались Воскресенский собор конца XVII века, разрушенный в годы Великой Отечественной войны, манеж, казарма, тюрьма и другие постройки. В 1960 году в центре крепости установили Обелиск Славы в честь воинов, погибших в боях за освобождение Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков в 1942—1943 годах.