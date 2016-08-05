Вильнюс, 5 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В Литве разгорелся крупный скандал из-за продажи в торговых сетях пельменей, зараженных опасными для здоровья человека бактериями, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 августа.

enkaps Пельмени

Подозревается, что Продовольственно-ветеринарная служба Литвы подделывала результаты анализов пельменей по указанию депутата Сейма Пятраса Гражулиса. Это якобы делалось для того, что бы не сорвать экспорт продукции в Россию — на пельмени санкции со стороны России не распространяются. Однако продукция попала в том числе и на литовский рынок, заражение было обнаружено, а прокуроры начали досудебное расследование.

Староста парламентской фракции «Союза-Отечества» — Христианский демократов Литвы Андрюс Кубилюс после появившихся в СМИ сообщений о найденных в продукции Judex сальмонеллах и кишечных палочках призвал сегодня премьера Альгирдаса Буткявичюса и министра сельского хозяйства Виргинию Балтрайтене рассмотреть деятельность Государственной продовольственно-ветеринарной службы и ее главы Йонаса Милюса в связи с неприемлемой деятельностью.

«Хотя прокуроры сообщили, что после возникнувшего скандала, касающегося злоупотребления служебным положением, когда были скрыты нарушения требований гигиены, не было нужды отстранять от должности главу Государственной продовольственно-ветеринарной службы Милюса, по моему мнению, премьер-министр и министр Балтрайтене должны рассмотреть сложившуюся ситуацию, когда деятельность Judex полностью останавливается, а Государственная продовольственно-ветеринарная служба до сих пор не видит нарушений. Мало того, сам глава в разгаре расследования уходит в отпуск. Естественно, возникает вопрос, какой еще продукции в Литве нельзя доверять?» — говорил Кубилюс.

На данный момент нет ни одного департамента, подвластного министерству сельского хозяйства, которое не увязло в трясине скандалов: это и Национальная земельная служба, и известное Агентство по регулированию рынка сельскохозяйственных и пищевых продуктов, сейчас и Государственная продоволсьтвенно-ветеринарная служба. Мало того, со скандалом Государственной продовольственно-ветеринарной службы еще связывают одного из лидеров правящего большинства — депутата Сейма от партии «Порядок и справедливость» Пятраса Гражулиса, отметил политик.

«Еще не приходилось видеть такой халатности агентств, такого числа различных историй. Все это кроется под крышей министерства сельского хозяйства. По моему мнению, за нечестную и увязнувшую в скандалах деятельность агентств должна взять на себя ответственность министр сельского хозяйства, тем более, если не получается справиться с задачами и обуздать нечестные сделки. Также в этой ситуации политическая система Литвы столкнулась с дерзким поведением одного из лидеров правящего большинства Пятраса Гражулиса. Толерантное отношение к лидерам партии, входящим в состав правительства — плохой знак для избирателей, потому что оно поощряет еще большее разочарование. Я призываю правящие партии не покрывать деятельность своих членов, подозреваемых в коррупции, а принципиально ее оценивать и принимать соответствующие решения», — утверждает Кубилюс.

Сам Гражулис ранее был приглашен в Генпрокуратуру в качестве специального свидетеля, но показания не дал, воспользовавшись правом депутатской неприкосновенности. По пути политик не стеснялся в выражениях, обвиняя Службу спецрасследований и лично президента в провокации против него, «как в советские времена». Политика подозревают в том, что он отстаивал интересы производителей пельменей Judex. На предприятии трудятся и родственники народного избранника.

«Когда ЕС ввел санкции по отношению к России, Россия сделала ответный шаг — ввела санкции по отношению к ЕС и Литве. И поскольку этот продукт не был в списке продуктов, запрещенных для ввоза, ветеринарная служба России начала искать другие нарушения, чтобы только не впустить эту продукцию. Эта бактерия не опасна в продуктах, которые требуют тепловой обработки. Этот вид продуктов употребляется после тепловой обработки — их никто не ест сырыми», — сказал политик. Он утверждает, что «это не коррупционное дело, а политическое», поэтому он не собирается отказываться от мандата члена Сейма.

«Если я помог предприятию ввезти продукцию в Россию, если я такой влиятельный — то я только горжусь собой. Сколько государство выделяет миллионов для того, чтобы найти рынки в других странах и увеличить экспорт? Похвальное дело. Если у меня есть знакомые, и я вижу, куда что можно ввозить, то, несомненно, я советуюсь. И господин Милюс один из тех людей, которые, как говорится, открыли рынки не для одной компании», — сказал он.

Уже сегодня, 5 августа, политик сделал другое заявление. Теперь его волнует утечка информации расследования в СМИ. Кроме того, по словам Гражулиса, во время проведения обыска в его рабочем кабинете в парламенте было похищено 9 тыс. евро.

«Учитывая это, я накануне отправил письмо в Генпрокуратуру с просьбой начать служебные и досудебные расследования в отношении лиц, которые постоянно «сливают» детали досудебного расследования, которыми СМИ успешно манипулируют, и благодаря которым СМИ создают различные версии в этом расследовании. Я уверен, что предпринимаются попытки как можно больше мне навредить и разрушить мою, члена Сейма, репутацию и подготовку к выборам в Сейм 2016 года. Хотя оперативные действия, как против упомянутой компании частного капитала, так и против меня, были начаты больше года назад, обыски были проведены именно во время избирательной кампании. Упомянутые обстоятельства не могут оцениваться как совпадение», — говорит политик. Стоит отметить, что зараженная продукция была изъята из всех торговых точек только 4 августа этого года. Политика также возмутило то, что обыск происходил, когда он сам находился в командировке в Киеве.

«Тем более, как могло произойти, что, якобы, в течение года преследовавшие меня должностные лица даже не сообразили, что я отправляюсь за границу, а еще до окончания обыска СМИ уже проинформировали общество. Кроме того, я сам о проводимом обыске узнал из прессы, а не от должностных лиц… Быстро вернувшись в Литву, я нашел разгромленный дом и не досчитался 9 тыс. евро, но должностные лица бросили железный аргумент — якобы обыск был заснят на видео, а я организовываю политические, предвыборные спектакли. Но факты говорят о другом. Познакомившись с протоколом обыска, я нашел черным по белому написанные слова: начало обыска в моем жилом помещении — 11:45, окончание — 12:25. Самое интересное, что зафиксированное в протоколе время окончания съемки — 12:05. Возникает вопрос, что должностные лица делали в моем жилом помещении те 20 минут после того, как камера была выключена? Почему ССР публично солгала, потому что в протоколе можно найти и то, что проводимый в кабинете обыск не снимался на видео, а фотографировался… Пропавшие 9000 евро так и не появились, а полиция до сих пор не спешит начать расследование», — сказал депутат.