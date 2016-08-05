Вильнюс, 5 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Кайшядорском районе Литвы установлены уже два случая африканской свиной чумы на мелких свиных фермах — в деревнях Вилькишкяй и Пипляй, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 августа, в продовольственно-ветеринарной службе Литвы. Оба случая — пример безответственного и неосторожного поведения содержателей свиней, подтверждающие, что немало деревенских жителей все еще не осознают реальную угрозу африканской свиной чумы, уверены в службе.

Алла Осінь Африканская чума свиней

О заболевании свиньи житель деревни Вилькишкяй не сообщил ни инспекторам Государственной продовольственно-ветеринарной службы, ни частным ветеринарам, а сам ее зарезал в своем дворе.

О дохнущих свиньях фермер сообщил специалистам только после того, как заболела вторая свинья, которая тоже сдохла. После исследования образцов, взятых у обеих свиней, была установлена африканская свиная чума. Специалисты безопасно уничтожили падаль свиней, провели работы по дезинфекции. Вокруг хозяйства установлены зоны контроля в радиусах 3 и 10 км, в которых интенсивно проводятся работы по переписи мест содержания свиней.

«За несоблюдение требований и реальную угрозу, вызванную для содержащихся по соседству свиней, фермеру назначен штраф. Кроме того, он не получит компенсацию, которая выплачивается после ущерба, понесенного из-за африканской свиной чумы», — говорит заместитель директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы Видмантас Паулаускас.

В хозяйстве, находящемся в деревне Пипляй, африканская свиная чума диагностирована двум свиньям, хозяин которых не был зарегистрирован. В связи с несоблюдением этого требования ему также назначен штраф, и не будет выплачена компенсация.

Напомним, в Литве африканская свиная чума зафиксирована практически на всех территориях, за исключением нескольких западных районов. Еврокомиссия частично погашает убытки фермеров, однако за четыре года эпидемии десятки хозяйств обанкротились, а разводчики свиней заявили, что вся отрасль может оказаться на грани исчезновения.