Воронеж, 5 августа, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой объявлено на территории Воронежской области на 6 и 7 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Жара в городе

Согласно данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на выходных температура днем поднимется до +35…37 градусов по шкале Цельсия.

Уже с понедельника синоптики обещают похолодание до +25 и дожди.

На данный момент, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на территории десяти муниципальных образований действует третий класс пожарной опасности, на территории остальных 24 муниципальных образований пожарной опасности не наблюдается. Однако с ростом температуры пожарная обстановка может измениться.

В связи с этим спасатели напоминают: на территории Воронежской области с 20 апреля установлен особый противопожарный режим. На этот период в регионе запрещен въезд в хвойные леса, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах. Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей для частных лиц; для должностных лиц размер штрафа составляет от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.