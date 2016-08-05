Вильнюс, 5 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс отказался лететь на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, потому что, по его словам, стоимость даже самых дешевых билетов для всей делегации, представленная агентствами в ходе осуществления общественных закупок, неприемлема, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 августа, в правительстве Литвы.

Pictures of Money Высокая стоимость билетов

«Поездка в Бразилию стала планироваться полгода назад, чтобы, согласно закону об общественных закупках, найти самые дешевые билеты — но все равно стоимость билетов в представленных предложениях выглядит довольной высокой. Премьер-министр говорит, что, узнав стоимость поездки для всех делегации, он отказался одобрять такие расходы и ехать в Рио-де-Жанейро. Канцелярия правительства обязана осуществлять закупки согласно закону об общественных закупках. В этом случае предложения представили три агентства, самая низкая стоимость билетов для всей делегации из четырех человек составляет 44 тысячи евро», — говорит советник премьера Эвелина Буткуте-Лаздаускене.

Если бы премьер отправлялся в Бразилию как частное лицо без сопровождения, он мог бы купить билеты на общедоступных порталах или сайтах авиакомпания без общественных закупок, тогда расходы сократились бы в несколько раз, отметили в правительстве. «Мы сожалеем, что премьер-министр не сможет наблюдать за олимпиадой в Бразилии и там — на месте — поддерживать литовских спортсменов, но мы не можем тратить деньги налогоплательщиков, когда видим, что цены неконкурентоспособные», — утверждает советник премьера.

В свою очередь президент Даля Грибаускайте в Бразилию отправилась. Затраты канцелярии президента Литвы на эту командировку составили 15 тыс. евро.

Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартуют 5 августа.