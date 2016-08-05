Москва, 5 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Москве ведутся работы по оборудованию каскадных лестниц и системы освещения на Боровицкой площади, входящей в буферную зону объекта всемирного наследия «Кремль и Красная площадь». На месте находятся рабочие, ездят экскаваторы, вся территория обнесена глухим забором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительные работы на Боровицкой площади

Ранее стало известно, что работы по установке памятника князю Владимиру начались без окончательного согласования с ЮНЕСКО.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Строительные работы на Боровицкой площади

В свою очередь, в мэрии Москвы ссылаются на то, что в ЮНЕСКО ранее уже одобрили архитектурную концепцию памятника. Об этом сообщили и в Российском военно-историческом обществе.

Напомним, в столице памятник Владимиру планируют открыть к 4 ноября 2016 года.

Инициатором возведения выступило РВИО.