Киев, 5 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели выемку документов в офисе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

trenttsd Выемка документов

«Генпрокуратура Украины расследует факт незаконного прослушивания физического лица в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ, — уточнила Сарган. — С целью отыскания и изъятия документов, которые позволят установить виновных лиц, ГПУ проведена выемка документов».

В настоящее время сотрудники ГПУ продолжают следственные действия.

Отметим, что об обысках в офисе Национального антикоррупционного бюро стало известно в пятницу, 5 августа.