Вильнюс, 5 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В ночь на сегодня, 5 августа, в Литву прибыли еще 11 беженцев из Сирии, проживавшие в лагерях для беженцев в Греции, сообщили ИА REGNUM в МВД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В Литву по программе переселения беженцев ЕС приехали две семьи. В первой семье — родившиеся в Сирии палестинцы без гражданства: 37-летний водитель автобуса, его жена домохозяйка, которая на 3 года моложе его, и три малолетних сына.

Во второй семье — родившиеся в Дамаске граждане Сирии: 33-летний водитель грузовик и его жена парикмахер такого же возраста, один сын и три малолетние дочки. По программе ЕС в Литву всего переселены 73 беженца. Литва за два года обязалась принять 1105 мигрантов.

В свою очередь, первая переселенная в Литву семья беженцев из Ирака оставила Литву, иракцы уже больше месяца назад уехали в Швецию, сообщает телевидение Lietuvos rytаs и LNK Žinios со ссылкой на министра внутренних дел.

«Они сказали, что отправляются навестить родственников», — сказал литовскому агентству BNS европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, который заселил первых беженцев по квотам ЕС в свой дом. Он поселил семью в своем летнем доме в Йюодшиляй, в Вильнюсском районе. По словам политика, дома иракцы оставили немало личных вещей. «Прислали СМС, что все хорошо, что скоро увидимся. Но как будет, не знаю, не хочу спекулировать», — утверждал Ауштрявичюс.

Двое взрослых и двое детей по программе переселения беженцев ЕС приехали в Литву в декабре 2015 года. Они приехали из Греции. «Я хотел приехать в любую страну, где меня защитят от возможной угрозы для моей жизни и для моей семьи», — сказал тогда в Вильнюсском аэропорту журналистам глава семьи. Иракцы получили временную правовую защиту в Литве, но через суд стали добивались статуса беженцев, однако дело проиграли. Семья жаловалась, что на выплачиваемые Литвой пособия невозможно прожить. По данным телевидения Lietuvos rytаs, мужчина устроился помощником на мебельном предприятии, жена не работала.

Напомним, по квотам ЕС Литва должна разместить 1105 беженцев.