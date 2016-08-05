Киев, 5 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Вчера, 4 августа, в Донбассе в результате боевых действий погибших среди солдат ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения. Об этом 5 августа заявил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших наших военнослужащих нет, однако двое воинов получили ранения», — сказал Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении украинские солдаты успешно отбили нападение диверсионно-разведовательной группы ВС ДНР (из восьми человек).

В свою очередь, 5 августа на брифинге в Киеве глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов сказал, что в случае обострения военной обстановки в стране будет проведена очередная волна мобилизации. «В случае серьезного обострения на фронте новая мобилизация будет объявлена немедленно», — сказал Турчинов.

При этом он сообщил, что за первые шесть месяцев 2016 года в Украине численность мобилизованных сократилась более чем в 2,5 раза. «За первое полугодие более чем в 2,5 раза сократилась численность мобилизованных, уже во втором полугодии этого года все мобилизованные должны возвращаться домой», — заверил Турчинов.

Кроме того, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге в Киеве заявил, что подразделения украинских Военно-воздушных сил передислоцированы в новые районы боевого назначения. «Сегодня Воздушные силы во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил продолжают выполнять определенные задачи по сдерживанию вооруженной агрессии противника… В новых районах боевого предназначения подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск Воздушных сил осуществляют задачи по прикрытию важных объектов и группировок украинских войск от воздушных ударов противника», — рассказал Чернобай.

Он также проинформировал, что в 2016 году Воздушные силы Украины получат до 60 единиц модернизированной авиатехники, в частности самолеты МиГ-29, Су-24М и вертолеты Ми-2. «Впервые за время независимости для нужд Воздушных сил была предусмотрена рекордная сумма — почти 3,5 млрд грн. В течение года с авиаремонтных заводов для Воздушных сил планируется получить около 60 единиц авиационной техники», — подчеркнул Чернобай.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Еленовка, Александровка, Трудовское, Саханка и Зайцево. При этом подразделения ВСУ выпустили 92 мины калибрами 82 и 120 мм, а также 21 артиллерийский снаряд калибрами 122 и 152 мм. По словам военного, в Еленовке (под Донецком) в результате ведения боевых действий были ранены двое гражданских, повреждены жилой многоквартирный дом и здание исправительной колонии.