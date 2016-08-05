Вашингтон, 5 августа, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Бывшая первая леди Хиллари Клинтон, согласно опросу, проведенному телеканалом Fox News на этой неделе, сохранила лидерство над своим соперником в гонке за президентское кресло Дональдом Трампом, обгоняя его на 10 пунктов. По данным телеканала, этот успех Клинтон обеспечивает так называется «коалиция Обамы» — ключевые блоки избирателей, благодаря которым Барак Обама и был переизбран на второй срок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Так, за избрание бывшей главы американской дипломатии выступают женщины, 57% которых хотят видеть Клинтон президентом, а также представители черного (87%) и латиноамериканского (68%) населения. Кроме того, за Клинтон планируют голосовать 49% опрошенных моложе 30 лет.

Её соперник, миллиардер Дональд Трамп, популярен среди 49% белого населения, 45% мужчин, а также 50% белых христиан. Также своим президентом Трампа хотят видеть, отмечает Fox News, 52% опрошенных белых молодых людей, не получивших образование в колледже. Трамп может рассчитывать и на поддержку 53% ветеранов различных войн, которые вели США.

В целом, большинство избирателей считает именно Клинтон более готовой для того, чтобы принять бразды правления у Барака Обамы, несмотря на то, что 61% считает её нечестной. Она, по мнению большей части опрошенных, обладает и характером, и компетенцией для этого, что нельзя, как считает более половины респондентов, сказать о Дональде Трампе. В искренности миллиардера сомневается даже большее число избирателей США — 62%.

Не идет на пользу предвыборной кампании Трампа и то, что из него пытаются сделать сторонника России и чуть ли не «агента Путина». Эта история началась после того, как неизвестные хакеры взломали переписку Национального комитета Демократической партии США и выложили на сайте Wikileaks тысячи электронных писем. Как следовало из переписки, члены комитета, который выбирает основного кандидата от партии для участия в выборах главы государства, не проявляли ожидаемой объективности, изначально выступая за кандидатуру Хиллари Клинтон против её основного соперника — губернатора штата Вермонт Берни Сандерса.

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Тогда предвыборный штаб Клинтон сразу же обвинил Россию в причастности к хакерской атаке, объясняя вмешательство Москвы тем, что Кремль хочет видеть на посту президента США своего человека — Дональда Трампа. Целый ряд ведущих СМИ США подхватили эту тему, находя финансовые связи сторонников Трампа по Республиканской партии с Россией, которая якобы финансировали проекты миллиардера в строительстве.

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Припомнили СМИ Трампу, согласно CNN, и высказывание его сына Дона-младшего, который еще в 2008 году обмолвился, что члены семьи совершили несколько поездок в Россию, а российские предприниматели вложили значительные средства в проекты семьи Трамп.

Сыграл на руку тем, кто проводит эту линию в СМИ, и сам Трамп, заявив, что сотрудничество с Россией принесет Америке большую пользу, а также что он, став президентом США, подумал бы о том, чтобы признать присоединение Крыма к России.

«Я подумаю об этом», — отметил Трамп. «Но знаете, народ Крыма, как я слышал, с большей радостью будет с Россией, чем с тем, с кем он был до этого. На это нужно обратить внимание…» — добавил он, как сообщает USA Today.

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Решил вмешаться с критикой республиканца в предвыборную кампанию и уходящий президент Обама, который охарактеризовал Трампа как человека, неспособного управлять страной. По мнению президента-демократа, Трамп не обладает базовыми знаниями по критически важным вопросам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, что делает его крайне неподготовленным к работе президентом США.

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В долгу штаб Трампа не остался, заявив, что именно действующий президент и его бывший государственный секретарь, а ныне кандидат на пост главы Белого дома довели страну до её нынешнего тяжелого положения. Самой же Клинтон припомнили утечку секретных документов, произошедшую, когда она занимала пост главы дипломатического ведомства США, а также гибель американского посла в Ливии.

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После заявления Обамы издание The Hill выходит с заметкой, согласно которой, в ходе брифинга по вопросам внешней политики Дональд Трамп несколько раз задавал вопрос, почему Вашингтон не может применять ядерное оружие первым, раз оно есть в арсенале США. В штабе предвыборной кампании республиканца, тем не менее, назвали эти сведения недостоверными.

Как пишет Washigton Post, Трамп на этой неделе перешел к более умеренной риторике. Так, если до этого он называл свою соперницу и бывшую первую леди США Хиллари Клинтон «сатаной», то впоследствии, 3 августа, он прибег к более мягкому определению, охарактеризовав кандидата от демократов как «основателя ИГИЛ (запрещено в РФ)».

«ИГИЛ (запрещено в РФ) должно наградить её в качестве своего основателя», — заявил Трамп, добавив, что президент США Барак Обама должен сожалеть о том, что назначил её госсекретарем США.

Поставил Трамп Хиллари в вину и то, что она начала переговоры о предоставлении Ирану $400 млн, также передает Washigton Post.

«Наш некомпетентный государственный секретарь Хиллари Клинтон была тем, кто начала переговоры о том, чтобы дать $400 млн. наличными Ирану. Это скандал», — написал кандидат-республиканец в своем микроблоге в Twitter.

В преддверии ноябрьских выборов риторика кандидатов на пост главы Белого дома будет только нарастать, а Россия и ее лидер все больше будут применяться для атаки на политического соперника. В чем еще обвинят «американские партнеры» Россию, и какие козыри в политической гонке достанут они из рукавов?