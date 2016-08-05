Иваново, 5 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Ивановской области по итогам первых шести месяцев 2016 года составил 103,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Как сообщается, на 21% выросли объемы производства и распределения электрической энергии, газа и воды. 7% составил рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Высокую динамику продемонстрировали предприятия пищевой промышленности — там рост производства в целом составил 8%. Так, на 23% увеличился выпуск мяса и субпродуктов домашней птицы, на 25% — колбасных изделий, на 12% — цельномолочной продукции.

Также в лидерах и традиционные для Ивановской области текстильное и швейное производства — объемы производства выросли на 5%. Выпуск тканей в первом полугодии увеличен на 4%, трикотажных изделий — на 9%, профессиональных и производственных женских комплектов и костюмов — на 73%, мужских — на 13%, одеял и пледов дорожных — на 2%.

Положительная динамика отмечена на Кинешемской прядильно-ткацкой фабрике, ТК «Красная Талка», предприятиях «МИРтекс», «Дилан-Текстиль», «Шуйский текстиль», «Эрида», «КамышинЛегПром» (г. Тейково) и «Праймтекс» (г. Родники).

«Основной причиной роста производства пищевых продуктов, текстильного и швейного производства стал фактор импортозамещения. Кроме того, полагаем, что свою роль сыграла государственная поддержка на региональном и федеральном уровнях», — пояснил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.