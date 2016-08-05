Москва, 5 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум.



verkeorg Суд

Лидер группы «Ленинград» ответил на намерение компании «Бургер Кинг» подать на него в суд из-за стихотворения про ее промокод.

«Это успех! Поперло! Ни дня без суда!», — написал Шнуров в своем Instagram.

В «Бургер Кинге» считают, что публичные высказывания вводят в заблуждение потребителей и могут негативно повлиять на продажи.

«Покупатели могут подумать, что промокоды компании «Бургер Кинг» вызывают икоту», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сеть ресторанов быстрого питания"Бургер Кинг» собирается подать в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за нанесение ущерба деловой репутации.

1 августа 2016 года певец на своей странице Instagram опубликовал стихотворение про рекламных ботов, в котором упоминается"Бургер Кинг».