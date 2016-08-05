Брейтово, Ярославская область, 5 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. За коммунальную аварию в селе Брейтово Ярославской области ответит теперь уже бывший директор местного МУП «Коммунальное хозяйство». В ближайшее время 62-летний мужчина, обвиненный в халатности, предстанет перед судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Коммунальная авария, почти на неделю оставившая часть жителей Брейтова без отопления и горячей воды, произошла в новогодние праздники. По версии следствия, 7 января около 23.00 у дома № 50 по улице Республиканской прорвало магистральный трубопровод теплотрассы. В результате от теплоснабжения были отключены 11 социально значимых объектов, в том числе школа, больница, детский сад, военкомат, а также 48 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 1122 человека.

Частично восстановить подачу тепла удалось лишь 11 января. При этом в Брейтово стояли морозы до минут 30 градусов.

Чтобы восстановить систему от вторичных повреждений, коммунальным службам, стянутым на ликвидацию последствий аварии со всей области, потребовалось заменить более 1,5 километров сети, что обошлось в дополнительные 6 миллионов рублей.

В Ярославском Следственном комитете констатируют, что в результате аварии были нарушены права граждан на достойную жизнь и на предоставление качественных услуг. Крме того, под угрозу были поставлены жизнь и здоровье жителей Брейтово, в том числе маленьких детей и пожилых людей, а государству причинен существенный материальный ущерб — как раз на сумму более 6 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела по факту аварии было допрошено более 700 человек, проведен ряд экспертиз, изучена документация коммунального предприятия села. Потерпевшими признаны 177 граждан и одна организация. Объем уголовного дела составил 23 тома.

Также по итогам произошедшего лишился должности глава администрации Брейтовского муниципального района Андрей Карпов. Соответствующую рекомендацию высказал бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Руководство региона сочло, что он недостаточно оперативно оценил ситуацию и несвоевременно принял меры.