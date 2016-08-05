Вологда, 5 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Сообщение о взрыве в промзоне Череповца поступило в диспетчерскую центрального пункта пожарной связи сегодня около 9:45 мск. Взрыв прогремел в гаражном кооперативе на улице Стройиндустрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС. Спасатели, выехавшие на место, выяснили, что взорвался баллон с газом. Мощная детонация привела к обрушению нескольких гаражей.

Управление МЧС по Вологодской области

Как ИА REGNUM сообщили в УМВД по региону, в одном из гаражей хранились газовые баллоны, из которых произошла утечка газа. После того, как в гараже включили свет, газ взорвался.

Изначально полиция сообщала лишь об одном пострадавшем — мужчине 1981 года рождения, который при взрыве получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Однако затем стало известно о том, что под завалами погребены двое подростков 15 и 17 лет. Их тела из-под груд кирпичей извлекли спасатели. В настоящий момент стало известно, что подростки — племянники получившего травмы мужчины.

«На месте работали 84 человека и 25 единиц техники. Сейчас основная масса поисково-спасательных работ завершена, кирпичные завалы разобраны. По предварительным данным больше никто не пострадал», — рассказала корреспонденту агентства официальный представитель регионального МЧС Валентина Лодыгина.

Сейчас на месте работают полицейские и следователи СК. В рамках доследственной проверки они осматривают тела погибших.

«Следователь проводит осмотр места происшествия, а также тел двух погибших подростков, извлеченных из-под завалов четырех разрушенных гаражей. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СК по региону Наталья Летенкова.

Добавим, что сегодня в Череповце планируют собрать комитет, который будет разбирать возможные причины взрыва и обстоятельства, приведшие к ЧП.