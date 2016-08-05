Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В текущем году на обеспечение доступной среды маломобильным гражданам в бюджете Волгограда предусмотрено 7 миллионов рублей. Кроме того, 14,6 миллиона рублей будут направлены на эти цели из федеральной казны. На эти средства планируется адаптировать для инвалидов 12 социально важных объектов. Это восемь школ, два театра и два учреждения молодежной политики. Такая информация прозвучала на встрече депутатов и общественников Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной думы 5 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Как напомнила руководитель департамента по образованию администрации Волгограда Ирина Радченко, с 1 сентября текущего года вступает в силу федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) о внедрении инклюзивного образования в школах. В каждом районе города определены 10 опорных школ, работающие в них педагоги и специалисты прошли специальную подготовку. В перспективе каждая школа должна иметь возможность проводить такую работу.

На сегодня из 2,5 тысячи детей-инвалидов города 40% зачислено в образовательные учреждения города, 24% находятся на домашнем обучении.

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Для инвалидов полностью доступна лишь четверть волгоградских медучреждений

В текущем году для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптируют здания Волгоградского музыкального и молодежного театров и помещения выставочного зала детской художественной школы имени Федорова, планируем приобрести специальное оборудование: информационные терминалы, шагающий подъемник.

Всего с 2013 года в рамках муниципальной программы «Волгоград — город равных возможностей» было адаптировано 11 художественных школ и школ искусств. Кроме этого, с 2014 года в пяти спортивных учреждениях города отремонтировали входные группы, перепланировали раздевалки, душевые, туалетные комнаты. В 2014 — 2015 годах были адаптированы для инвалидов учреждения молодежной политики в Кировском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. В этом году запланировано проведение адаптации МУ «Форум», которое посещают не только дети, но и молодежь.

Добавим, что на сегодня в Волгограде проживают более 74 тысяч инвалидов. Всего же в регионе более 200 тыс. человек имеют ограниченные возможности здоровья, 7,5 тыс. из них — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Волгоградской области на реализацию программы «Доступная среда» планировалось направить 176,5 миллиона рублей. Средства предназначались для адаптации для маломобильных групп граждан более 100 объектов здравоохранения, образования, соцзащиты, труда, культуры и спорта.