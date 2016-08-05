Калуга, 5 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум.



vest-news.ru Пляжная волейболистка из калужского Обнинска Екатерина Бирлова.

Пляжная волейболистка Екатерина Бирлова стала единственной представительницей Калужской области на летних Олимпийских играх в Бразилии, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Свой первый матч на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро Екатерина Бирлова в паре с Евгенией Уколовой проведет 7 августа. Россиянки выступят в подгруппе «А», где будут бороться за право выхода в плей-офф со сборными Бразилии, Польши и США.

Это уже вторая Олимпиада для калужанки Екатерины Бирловой. Ранее девушка приняла участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Кстати, по мнению Екатерины Бирловой, принцип коллективной ответственности в спорте неприемлем, в том числе и за прием запрещенных препаратов: «При чем здесь пляжный волейбол, в котором никто никогда не был уличен с допингом?». Бирлова, как и другие российские спортсмены, находится под неусыпным контролем WADA.

Напомним, пляжная волейболистка Екатери́на Би́рлова — мастер спорта международного класса, чемпионка России, вице-чемпионка Европы 2015 года.