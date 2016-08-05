Калуга, 5 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего государственного инспектора энергетического надзора за получение взяток.

prokuror.kaluga.ru Государственный инспектор энергетического надзора осужден за получение взяток

Как сообщил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Илья Бауков, бывший инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области признан судом виновным в получении двух взяток (ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Установлено, что в марте 2016 года государственный инспектор на одном из предприятий Калужской области выявил нарушения требований законодательства об энергоснабжении. После этого должностное лицо потребовало у генерального директора коммерческой организации денежные средства в сумме 12 тысяч рублей за непринятие мер к отражению в результатах проверки допущенных нарушений. 4 марта 2016 года под контролем оперативных сотрудников осужденный получил от генерального директора взятку в сумме 12 тысяч рублей.

Кроме того установлено, что осужденный за совершение аналогичных незаконных действий 3 марта 2016 года получил от генерального директора другой коммерческой организации в качестве взятки 4 бутылки виски общей стоимостью 4 тыс. 237 рублей.

В ходе следствия осуждённый свою вину признал полностью. Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года в Калужской области на 14% зафиксирован рост количества выявленных в регионе преступлений коррупционной направленности. При этом более 40% из них составляют факты взяточничества в наиболее значимых сферах правоотношений: размещении государственного заказа, контрольно-надзорных, разрешительных и других. Средний размер взятки составил более 90 тыс. рублей. Из числа лиц, осуждённых за преступления коррупционной направленности, к лишению свободы приговорены 24 человека, 9 из них — условно.