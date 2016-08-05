Ставрополь, 5 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум.



Vanderlindenma Голосование

Жители России в Эстонии смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ по Невинномысскому одномандатному избирательному округу №66 (Ставропольский край), сообщил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов. Для этих целей туда направлено свыше 25 тыс. открепительных удостоверений

Именно к этому избирательному округу приписаны избиратели на выборах в Госдуму РФ, проживающие на территории Эстонии.

«Это посольство РФ в Таллине. Там проживают 26 900 человек, для которых изготовлено 25 015 открепительных удостоверений», — сообщил Демьянов.

«Территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя определена вышестоящей избирательной комиссией по отношению к участковой избирательной комиссии, которая будет образована на территории Эстонии. То есть в систему ГАС выборы будут вводиться данные по итогам голосования на территории Эстонии именно в этой территориальной избирательной комиссии», — сказал глава крайизбиркома.

Он добавил, что «данные будут передаваться по специальным каналам связи министерства иностранных дел и Центризбиркома России».

«С 3 августа по 6 сентября 2016 года за 45−10 дней до дня голосования открепительные удостоверения передаются избирателям территориальными избирательными комиссиями. С 7 по 17 сентября этого года за девять и менее дней до дня голосования открепительные удостоверения будут выдаваться участковыми избирательными комиссиями по месту жительства избирателей», — рассказал Демьянов.

На сегодня терризбиркомами Ставрополья выдано избирателям на федеральных выборах восемь открепительных удостоверений.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Всего предстоит избрать 450 депутатов, 225 из которых избираются по одномандатным избирательным округам и 225 — по единому федеральному избирательному округу. На территории Ставропольского края выборы пройдут по четырем одномандатным округам: Ставропольский, Невинномысский, Кавминводский и Георгиевский.