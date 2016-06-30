Москва, 5 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России поедет в Турцию на товарищеский матч с турецкой сборной, сообщает Sovsport.ru.

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По словам Мутко, начало в Европе квалификационных матчей к чемпионату мира не позволяет турецкой сборной приехать для такого матча в Россию. Сборная Турции готовится к официальному матчу с Хорватией и ей некогда ездить в Москву. Поэтому, считает Мутко, согласие на визит российской сборной в Турцию для участия в товарищеском матче является «правильным человеческим решением».

Встреча команд намечена на 31 августа и должна состояться в Анталии.