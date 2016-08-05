Калуга, 5 августа, 2016, 14:26 — ИА Регнум.



domses.firmpage.ru В лесу клещи наиболее опасны

На минувшей неделе в медицинские организации 22 муниципальных районов и городов Калуги и Обнинска обратилось 77 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 26 детей, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

За текущий период специализированной лабораторией от людей исследован 71 экземпляр иксодовых клещей, процент зараженных клещей боррелиями составил 18,3%. Из природных зон исследовано 14 экземпляров иксодовых клещей, процент зараженных клещей боррелиями составил 14,3%.

В настоящее время в области активно проводятся обработки территорий против клещей. В обязательном порядке — детские оздоровительные учреждения: загородные, школьные площадки. В этом году многие детские дошкольные учреждения провели акарицидные обработки. Обрабатываются парки и скверы в городах. В настоящее время обработано более 220 га площадей. Ситуация остается на контроле у специалистов.

Напомним, от укуса клеща можно заболеть опасными болезнями с поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата — клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом.