Красногорск, 5 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. После разлива нефти в реку Раковку, протекающую в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, качество питьевой воды в колодцах в городском округе не ухудшилось. Угрозы здоровью жителей нет. Тем не менее в эпицентре ЧП наблюдается незначительное превышение норм ПДК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Подольска.

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После экологического ЧП, произошедшего 30 июля, в городах Подольск, Климовск, Подольском районе, где протекает река Раковка, были взяты пробы питьевой воды из колодцев и близлежащих к месту загрязнения водоёмов.

«Анализы питьевой воды соответствуют нормам. Результаты анализов проб, взятых в месте попадания нефтепродуктов в ручей Раковка, показывают незначительное превышение норм ПДК, а пробы взятые ниже и выше места попадания нефтепродуктов не превышают нормы ПДК. Угрозы здоровью жителей нет», — отметили в пресс-службе.

Тем временем, по данным ГУ МЧС России по Московской области, 5 августа на реке запланировано проведение работ по сбору радужной пленки с воды, зачистке береговой зоны, вывозу загрязненного грунта в амбар и завозу нового грунта. На месте разлива нефти работают свыше 200 человек и 90 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля в реку Раковка произошла утечка дизельного топлива из нефтетрубопровода после незаконной врезки. Очистить водоем от разлива 60 кубометров нефти планируется к 7 августа. Ранее дата окончания ликвидации последствий ЧП была намечена на 3 августа. 4 августа на место прибыл специальный «Болотоход» из республики Марий Эл.