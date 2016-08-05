Красноярск, 5 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей до 3 октября депутату Законодательного собрания региона Владимиру Седову, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Напомним, уголовное дело в отношении Седова было возбуждено по материалам УФСБ России по Красноярскому краю. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

В настоящее время по делу назначено около 10 экспертиз: судебно — бухгалтерская, почерковедческая, фоноскопическая, лингвистическая, медицинская, строительная. Проведено три психофизиологических исследования с использованием полиграфа. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат краевого парламента Владимир Седов был задержан в феврале по подозрению в получении крупной взятки от компании «Злата» за урегулирование проблем с надзорными органами при строительстве микрорайона «Златоулочка». Как утверждает руководство компании, проект строительства района долгое время находился под административным давлением, а в декабре 2015 года депутат предложил свое покровительство за вознаграждение. Представитель компании перевел на счет подконтрольной парламентарию фирмы часть суммы в размере 1,1 млн рублей.