Калуга, 5 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по итогам стартового голосования 76 знаковых мест из 49 городов России претендуют быть увековеченными на новых купюрах. Главным символом Калуги, который предложили жители города, стал Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Образец новой купюры с изображением Калуги.

Сегодня, 5 августа, начался второй этап отбора символов на банкноты Центрального банка Российской Федерации достоинством 200 и 2000 рублей, которые будут выпущены в 2017 году.

Второй этап представляет собой устный анонимный опрос Фонда «Общественное мнение», в ходе которого планируется проанкетировать 6 000 человек по всей стране. По его итогам сформируют список из 10 городов (территорий) и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый город или территорию), набравших наибольшее число голосов. Ознакомиться с шот-листом можно будет на сайте Твоя-Россия.рф.

С 5 сентября по 5 октября пройдет третий этап — «Финальное голосование». Из 10 лидирующих городов (территорий) отберут два победителя и четыре символа, которые им соответствуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов направил письмо председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность размещения на одной из новых денежных купюр видов Калуги. Глава региона подчеркнул, что выражает пожелания многих горожан.

Центробанк России запланировал выпуск новых банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. Их введут в оборот в 2017 году. Внешний вид купюр определят по итогам общественного обсуждения, сохранив традицию изображения на них памятных мест России.

В письме калужский губернатор Анатолий Артамонов обращает внимание главы ЦБ на исторические заслуги областного центра и его уникальный внешний облик: «Калуга — один из древнейших и красивейших русских городов. В 2021 году он отметит свое 650-летие. На протяжении многих веков город оборонял подступы к столице, принимая на себя и мужественно отражая многочисленные натиски посягателей на русские земли. Калуга известна как памятник градостроительству XVIII — XIX веков. В это период были построены уникальные архитектурные Ансамбли Гостиного двора и Присутственных мест, Каменный мост, многочисленные соборы и купеческие усадьбы».

Сообщается также, что в городе расположен музей истории космонавтики, строится его вторая очередь. Анатолий Артамонов напоминает, что в Калуге жил и работал великий русский ученый и изобретатель К.Э. Циолковский: «На десятилетия вперед он определил развитие мировой авиации и космонавтики».

Кроме того, губернатор области заметил, что и современная Калуга вносит существенный вклад в укрепление экономического, научного и гуманитарного потенциала государства. В этом году она включена в список городов «Золотого кольца» России.Читайте также: Калужане хотят видеть изображения своего города на новых банкнотах