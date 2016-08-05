Ньон, Швейцария, 5 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, прошла жеребьёвка раундов плей-офф обоих еврокебков.

Carla Arenas Футбол

Соперником «Ростова» в Лиге чемпионов стал амстердамский «Аякс». Первый матч «Ростов» проведёт в гостях. «Ростов» при жеребьёвке не был посеян, так что соперник у него в любом случае должен был быть непростой, были варианты и похуже, чем «Аякс».

Амстердамский «Аякс» — клуб с богатой еврокубковой историей. Только в главном клубном европейском турнире он побеждал четыре раза, правда последняя победа была им одержана более двадцати лет назад, в 1995 году. Тогда в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0 был обыгран «Милан».

Последние годы «Аякс» регулярно участвовал в Лиге чемпионов. В предыдущем розыгрыше (2015/2016) амстердамцы вылетели в третьем отборочном раунде, а до этого четыре года подряд играли на груповом этапе, правда в плей-офф не выходили.

В третьем отборочном раунде этого года «Аякс» сыграл дома вничью 1:1 с греческим ПАОКом, а затем в гостях победил его со счётом 2:1. Результат аналогичный тому, что показал «Ростов». Правда «Ростов» прошёл бельгийский «Андерлехт», клуб, вполне сравнимый с «Аяксом» (места в клубном рейтинге 38 и 35 соответственно), так что можно надеяться, что тренер ростовчан Курбан Бердыев и на этот раз найдёт правильный путь к победе.

В Лиге Европы соперником «Краснодара», который был посеян при жеребьёвке, стал албанский клуб «Партизани».

Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 16−17 и 23−24 августа, а матчи раунда плей-офф Лиги Европы — 18 и 25 августа.

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