Великий Новгород, 5 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. На XXXI летних Олимпийских играх, которые открываются сегодня, 5 августа, в Рио-де-Жанейро, в составе сборной России по гребному слалому выступят спортсмены Центра спортивной подготовки Новгородской области Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту, старты пройдут на новом стадионе в парке Деодоро с 7 по 11 августа.

karin van Duke Слалом

Первая и вторая попытки квалификации каноэ-двоек состоятся 8 августа. Полуфинал и финал запланированы на 11 августа.

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов завоевали право выступить в составе сборной России по гребному слалому на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в мае этого года. Кандидатуры спортсменов определились по итогам заключительного, третьего, этапа отбора на чемпионате Европы в Липтовском Микулаше (Словакия).

Заслуженные мастера спорта России Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов выступают параллельным зачетом за Свердловскую и Новгородскую области. В Олимпиаде они примут участие в третий раз в карьере. «Они пока остаются единственными российскими слаломистами завоевавшими медаль на главном старте четырёхлетия. В 2008 году в состязаниях каноэ-двоек они выиграли бронзовую награду, в 2012 году заняли 14 место», — отметили в пресс-службе областного спортдепартамента.

Напомним, Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа. В соревнованиях примут участие 11 385 атлетов. Россию представляют более 270 спортсменов.