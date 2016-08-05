Улан-Удэ, 5 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. На портале YouTube появилась видеозапись бунта пассажиров воздушного судна Ан-24, которые заставили экипаж прервать вылет из аэропорта Улан-Удэ. Недовольство граждан вызвал тот факт, что авиакомпания «ИрАэро» заменила самолет Sukhoi Superjet 100 на старый Ан-24.

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На кадрах видно, как некоторые пассажиры во время взлета встали со своих мест и направились к кабине пилота с требованием прервать взлет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиры, купившие билеты в аэропорту Улан-Удэ на самолёт Sukhoi Superjet 100 в Хабаровск, отказались лететь на другом самолёте, который им предложила авиакомпания «ИрАэро».

Известно, что маршрут воздушного судна был изменён практически перед самым вылетом, а также пассажиров собирались пересадить на другое воздушное судно — Ан-24.

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