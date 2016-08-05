Воронеж, 5 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В 271 млн рублей оценивается ущерб, причиненный государству, компаниям, а также гражданам, от экономических преступлений, совершенных в Воронежской области в первом полугодии 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор

Всего за шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировано 986 преступлений экономической направленности — на 205 меньше, чем за тот же период 2015 года. В целом, констатируют в прокуратуре, уровень криминогенности в экономической сфере снижается. Доля экономических преступлений в общей структуре преступности сегодня составляет 5,1, тогда как в 2015 году — 6,7%.

По-прежнему наиболее существенный вклад в уровень экономической преступности вносят фальшивомонетчики и «специалисты» по подделке ценных бумаг — с начала года зарегистрировано 310 таких преступлений. Также выявлено 153 преступлений против собственности, 124 налоговых преступлений109 — против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Из общей суммы причиненного материального ущерба, который оценивается в 271 млн рублей, 180 млн возмещено.

Кроме того, в этом году прокурорами отменено более 800 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных по сообщениям о преступлениях экономической направленности, 90 незаконных решений о приостановлении производства по уголовным делам, пять — о прекращении. Пристальное внимание уделялось законности возбуждения уголовных дел данной категории.

Добавим, что по итогам 2015 года ущерб, нанесенный государству, бизнесу и частным лицам, в регионе составил 2,6 млрд рублей. В суд за прошлый год было направлено 635 дел, связанных с экономическими преступлениями.