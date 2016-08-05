Чебоксары, 5 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. История Ильи и Агриппины Чеботаревых в Чебоксарах, которые боролись за право жить в человеческих условиях, фактически завершилась. 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Илья Александрович скончался, пока шло судебное разбирательство, его 89-летняя супруга Агриппина Егоровна осталась одна в старом ветшающем доме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 августа, сообщили на пресс-конференции в прокуратуре Чувашии. Жилищная история фронтовика в Чебоксарах наглядно показала, как чиновники использовали закон в пользу государства, а не гражданина. Даже заслуженного: война для Ильи Чеботарева началась утром 22 июня 1941 года, когда полк, в составе которого он служил, подъехал к уже горящему Минску, а закончилась советско-японской — 16 октября 1945 года он был демобилизован.

ИА REGNUM Начальник управления прокуратуры Чувашии Ирина Репкина, прокурор Чувашии Сергей Легостаев и начальник отдела Алексей Зольников

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Илья Александрович Чеботарев прошёл Великую Отечественную войну, имеет ряд боевых и трудовых наград, среди них — медали «Партизану Отечественной войны», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг», «За Победу над Японией», «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть». После войны в Чебоксарах он построил дом, в котором проживал с 1958 года вместе с супругой. С возрастом жить в частном доме, где все удобства находятся на улице, пожилой паре становилось все тяжелей — а сам дом, несмотря на помощь племянников, постепенно ветшал. В 2013 году здесь побывала межведомственная комиссия, которая признала дом пригодным для жилья, используя при этом технический паспорт от… 2004 года, согласно которому износ дома составлял 40%, и отказала ветеранами в получении квартиры. Следуя логике комиссии, над домом Чеботаревых года оказались не властны.

В 2015 году после публикации ИА REGNUM к делу подключилась прокуратура Чувашии, подтвердив нарушения и обратившись с иском в суд. «На основании публикации прокурор района провёл проверку и пришёл к выводу, что были нарушения при обследовании и составлении акта межведомственной комиссии. Районный суд поддержал требование прокурора и признал заключение межведомственной комиссии незаконной, но администрация города обжаловала в Верховный суд Чувашской Республики. И в том числе одним из доводов был пропуск срока для обращения в суд. Верховный суд Чувашии пришёл к выводу, что срок пропущен и отказал прокурору в удовлетворении исковых требований», — сказал на пресс-конференции начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашии Алексей Зольников.

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Илья Чеботарев судебного решения уже не узнает. «Она (Агриппина Егоровна) одна осталась. Он (супруг Илья Александрович) умер, пока шёл судебный процесс», — сообщила начальник управления прокуратуры Чувашии Ирина Репкина.

Чиновники вымотали ветеранов, де-юре оставшись правы и используя против фронтовика-победителя букву закона, попирая при этом сам дух закона. И этот пример — не единственный. Напомним, что ранее в администрации Чичканского сельского поселения Комсомольского района был выявлен факт необоснованного отказа в постановке на жилищный учет вдовы участника войны. «Принятое решение было мотивировано превышением учетной нормы площади жилья. Вместе с тем, при принятии решения не было учтено, что женщина не является членом семьи нанимателя и иного жилья не имеет», — отмечали в прокуратуре Чувашии. Протест на постановление об отказе в принятии на учет удовлетворен. Прокурором Новочебоксарска направлен иск об обязании Минздравсоцразвития Чувашии предоставить участнику войны меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилья. «Доводы прокурора о достаточности имеющихся документов, подтверждающих участие в Великой Отечественной войне, судом признаны обоснованными», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в I полугодии в Чувашии в суд прокурорами предъявлено почти 6 тыс. заявлений на 130 млн рублей, что вдвое выше аналогичного уровня прошлого года. 99,5% из них удовлетворено. Основное количество составили иски в защиту трудовых и жилищных прав граждан.