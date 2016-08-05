Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Ямайский спринтер Усэйн Болт, являющийся шестикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, отказался участвовать в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает L'Equipe.

Nick Webb Усэйн Болт готовится к забегу

Отмечается, что Болт хочет сосредоточиться на подготовке к предстоящим олимпийским соревнованиям и не желает отвлекаться на общение с прессой и многочисленные просьбы болельщиков о совместном фотографировании.

Напомним, торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр 2016 года состоится на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро 5 августа в 19:55 по местному времени (6 августа в 01:55 мск). Церемония продлится около трех часов.

Стоит отметить, что на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Усэйн Болт был знаменосцем сборной Ямайки.