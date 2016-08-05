Волгоград, 5 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Волгограде приобрести овощи и фрукты стало дешевле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 5 августа, сезонная продукция за месяц в среднем подешевела на 10%. Также снизилась стоимость некоторых сортов рыбы, муки, сыра и других продуктов питания.

lbokel Огурцы

Значительнее всего — почти на четверть — снизились цены на огурцы. В июле килограмм этих овощей стоит на 20,3 рубля дешевле, чем месяцем ранее. Помидоры подешевели на 17,5% или на 24,8 рубля. В пределах от 3,2% до 9,5% снизилась стоимость на капусту, свеклу, морковь и яблоки.

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Помимо этого в июле на 4,3 рубля за килограмм снизилась стоимость филе минтая, девятипроцентный творог стал дешевле на 1,6 рубля, сыр «Российский» — на 1,7 рубля, масло сливочное жирностью 72,5% упало в цене на 6,2 рубля, мука высшего сорта — на 70 копеек за килограмм.

На плодоовощном рынке в июле рост предложения сезонной продукции также послужил причиной снижения цен на тропические фрукты. Стоимость бананов в июле стала на 10,3% меньше, а апельсинов — на 4,2%

Напомним, что в июле этого года Росстат официально объявил о произошедшей впервые за последние пять лет в России дефляции. Специалисты объяснили это снижением цен на сезонную продукцию. Увеличением числа предложений на рынке продукции нового урожая вызвало падение потребительских цен и в Волгограде.