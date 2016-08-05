Оренбург, 5 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в 2016 году площадь под бахчевые культуры составила 55,2 тыс. га, что на 1 тыс. га больше чем в 2015 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсельхозе, площадь под арбузы увеличивается ежегодно: за последние 20 лет рост составил более чем в 20 раз.

Harsha K R Арбуз

Специалисты отмечают, что урожайность бахчевых культур растет из года в год благодаря применению новых технологий возделывания, внедрением высокоурожайных сортов, применением капельного орошения, но в текущем году сложились не совсем благоприятные погодные условия для роста и развития бахчевых. Поздний сев бахчевых и низкая температура в мае и в первой декаде июня отрицательно повлияли на продуктивность арбуза, особенно неполивных арбузов. Урожайность неполивного арбуза ожидается ниже уровня 2015 года.

В 2015 году на орошаемых участках получили 400 — 450ц с 1 га арбуза, на богаре (без искусственного орошения) — 150 — 180 ц с 1 га.

В 2016 году сбор арбуза с поливных участков начался в конце июля. На 4 августа собрано 3600 тонн с площади 200 га при средней урожайности 180 ц с 1 га. Из Оренбуржья арбузы поставляются в Башкирию, Дагестан, Челябинск и на внутриобластной рынок.

Основными производителями бахчевой продукции являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, на долю которых пришлось 54 тыс. га (97% всех посевов бахчей, что на 1,8 тыс. га выше уровня 2015 года. В 2015 году в КФХ и ЛПХ был получен валовой сбор — 671,7 тыс. тонн при средней урожайности 12,9 тонн с 1 га (в 2014 году — 465 тыс. тонн при средней урожайности — 11,9 тонн с 1 га).

Традиционно, первое место по производству бахчевых культур в области занимает Соль-Илецкий район, где расположен 91% всех площадей бахчевых культур. Также выращивают бахчевые культуры в Акбулакском, Беляевском, Домбаровском, Илекском, Ташлинском районах.

Бахчеводством в Соль-Илецком районе активно начали заниматься с 2005 года, площадь посева варьировалась от 300 до 860 гектаров. В 2016 году бахчеводы Соль-Илецкого района засеяли 49,1 тыс. га, из них 794 гектара поливных.

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Напомним, на научно-практической конференции в рамках межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» 21 июня обсуждались три основных проблемы: переработка бахчевых культур, дефицит семенного фонда и переход на новые технологии и новые сорта арбузов в связи с засушливыми годами.

В 2015 году был получен валовой сбор 681,9 тыс. тонн на 179,5 тыс. тонн выше уровня 2014 года, средняя урожайность в среднем с 1 гектара составляла 12,6 тонн.

Стоит отметить, крупнейшими регионами, где выращиваются бахчевые в России, являются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский, Ставропольский края и Дагестан. Интересно, что вызревает арбуз не только в южных регионах страны, но даже и на северных территориях, где лето короткое, но очень жаркое.

По данным Росстата, общая посевная площадь бахчевых продовольственных культур (арбузы, дыни) под урожай 2016 года в России во всех категориях хозяйств составила 155 тыс. га. В Оренбургской области площадь посевов бахчевых культур составила более 55 тыс. га, что составляет треть от всех посевов арбузов по России. Таким образом, Оренбург еще раз подтвердил статус арбузной столицы России.