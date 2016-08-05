Москва, 5 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Эксперты предупредили, что из-за таяния вечной мерзлоты высока вероятность возвращения возбудителей инфекций XIX века и палеовозбудителей прошлых тысячелетий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Гринпис». Потепление может привести к появлению новых инфекций в России.

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«Хорошо, что в России понимают серьёзность проблемы изменения климата и признают, что главный его фактор — это деятельность человека: сжигание ископаемого топлива и сведение лесов. Следующий шаг — начать предпринимать реальные шаги по сокращению сжигания угля, нефти и газа — главных виновников того, что происходит с климатом, в том числе в российской Арктике», — заявил руководитель энергетического отдела Гринпис России Владимир Чупров.

При этом именно Ямал считается одним из самых перспективных регионов для добычи газа и нефти.

«У нашей страны есть уникальный шанс перейти к новой энергетике, основанной на энергосберегающих технологиях и возобновляемых источниках энергии. Это не только поможет предотвратить климатическую катастрофу, но и обеспечить конкурентоспособность российской экономики», — добавил он.

Напомним, в Ямальском районе ЯНАО введен карантин из-за сибирской язвы. Более 2,3 тысяч животных погибли от заболевания, также диагноз «сибирская язва» подтвердился у 23 жителей. Один ребенок скончался.