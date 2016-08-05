Севастополь, 5 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. На социальные выплаты и пособия из бюджета Севастополя в первом полугодии израсходовано 4,7 млрд рублей или 57% от общего объема расходов. Об этом в ходе отчета за первое полугодие сообщил и.о. главы департамента финансов Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«По отраслям социально-культурной сферы в первом полугодии освоено 4,7 млрд рублей или 57% от общего объема, — сказал он. — За первое полугодие бюджет по расходам исполнен в сумме 8,3 млрд рублей или на 26,3% к общему объему бюджета на 2016 год».

В первоочередном порядке финансировались оплаты социальных услуг и энергоносителей, медикаментов, пособия и компенсации, льготы отдельным категориям граждан. На эти цели направлено более четырех миллиардов рублей или 49,9% от общего объема проведенного финансирования. Финансирование заработной платы произведено в сумме 3,1 млрд или 37% от общего объема.

Напомним, бюджет Севастополя является социально направленным — расходные обязательства составляют 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев Севастополь не освоил около двух миллиардов доведенных лимитов. Правительство города отдельным постановлением обязало департаменты в кратчайшие освоить бюджетные средства в соответствии с планами закупок товаров и услуг.

Читайте об этом:

Севастополь: не освоено 2 млрд рублей бюджетных средств

В первом полугодии Севастополь заработал 4,5 млрд рублей