Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Строительный рабочий утром 5 августа упал с высоты на стройплощадке стадиона на Крестовском острове Петербурга. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Полиция начала проверку по факту ЧП.

jeviniya Стройка

Тем временем представители бывшего генподрядчика на строительстве стадиона считают, что ответственность за случившееся несут власти, разрешившие работу субподрядной организации СМУ «ФронтИнжиниринг», где трудится пострадавший рабочий.

По данным СМИ, мужчина, 1975 года рождения, упал с четырехметровой высоты во время выполнения работ по остеклению. Получившего травмы человека увезли в больницу. В этой ситуации, помимо полиции, намерена разобраться трудовая инспекция.

В свою очередь Виталий Лазуткин, гендиректор компании «Инжтрансстрой-СПб», с которой Смольный в конце июля расторг контракт на достройку стадиона, сообщил телеканалу Life78, что ранее генподрядчик остановил работы субподрядчика СМУ «ФронтИнжиниринг», однако заказчик, в лице городских властей, выдал предписание, чтобы этот подрядчик продолжал работать на стадионе. Поэтому, по мнению Лазуткина, именно заказчик несет ответственность за сегодняшний несчастный случай.

Напомним, Смольный после расторжения госконтракта с компаниями корпорации «Трансстрой» объявил новые конкурсы на достройку стадиона и благоустройство прилегающей территории, на общую сумму более 7 млрд рублей. Победитель обоих конкурсов будет известен уже 10 августа. Наиболее вероятным победителем является компания «Метрострой».

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Добавим, что на строительстве стадиона в последние годы неоднократно происходили случаи падения людей с высоты. Как правило, они заканчивались смертью пострадавших.