Севастополь, 5 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Севастополя передало имущественный комплекс ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» (САП) в федеральную собственность. Распоряжение принято 4 августа на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Завод будет интегрирован в холдинг «Вертолеты России», что позволит обеспечить финансирование первоочередных мероприятий по техническому переоснащению и модернизации производственных мощностей», — сказал исполняющий обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Роман Кородченков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось, что Севастополь получит долю авиапредприятия «50% минус одна акция» после приватизации путем преобразования в акционерное общество. Контрольный пакет акций должен был перейти холдингу «Вертолеты России». Однако эти планы так и не сбылись — Заксобрание не поддержало региональный закон об утверждении прогнозного плана приватизации.

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«К сожалению, ЗС нас не поддержало. Нас лишили возможности сохранить у города долю в этом предприятии по итогам процесса интеграции. Теперь мы вынуждены передать в федеральную собственность данное предприятие. Впоследствии САП мигрирует в состав «Ростеха», «Вертолетов России», у города никакой доли в этом предприятии не будет», — заявлял в апреле теперь уже бывший заместитель губернатора Алексей Еремеев.

Представитель ЗС, депутат Вячеслав Аксенов в комментариях ИА REGNUM сослался на не качественно подготовленный законопроект. Однако он согласился с тем, что акционирование САП с последующим внесением инвестиций от ОАО «Вертолеты России» выгодно для Севастополя: «Когда предприятие станет рентабельным, в бюджет города начнет поступать максимальная доля от прибыли».

Сейчас правительство во главе с врио губернатора Дмитрием Овсянниковым, демонстрирующим лояльность ЗС, находит позитивные стороны произошедшей передачи авиазавода в федеральную собственность: называются как увеличение количества рабочих мест для выполнения оборонзаказов, так и сохранение целевого использования имущественного комплекса САП — без его перепрофилирования.

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