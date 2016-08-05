Махачкала, 5 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Разворачивающаяся избирательная борьба в Дагестане примет форму конкуренции между конкретными персоналиями, а не между политическими программами и идеологическими платформами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил член научного совета Центра Карнеги, профессор Алексей Малашенко.

Rama Выборы

«Самое главное — это персоналии. Люди будут исходить из того, насколько велик политический вес того или иного депутата в Москве — постольку-поскольку он таким образом сможет представлять интересы Дагестана», — заявил Малашенко.

В таких условиях перспективы оппозиционных партий, особенно малых, выглядят крайне сомнительными, подчеркнул политолог: «Могу сказать, что шансов у оппозиции в любом случае нет».

Читайте также: Выборы-2016: Дагестан остался без оппозиции?

«Или это может быть совершенно «отвязный» человек с харизмой, который неожиданно организовал демонстрацию на 100 тысяч. Но это невозможно. Это на уровне фантастики», — считает эксперт.

«Я думаю, что, хотя борьба между оппозицией и «Единой Россией» имеет место, но в первую очередь это все-таки будет борьба между персоналиями. При этом, конечно, будет учитываться этнический фактор, хотя не хочу его гиперболизировать — для Дагестана, так или иначе, характерно относительно равное представительство крупнейших этносов», — пояснил политолог.

Кроме того, по его мнению, будут пытаться действовать «варяги»-москвичи, которые хотели бы позиционировать себя как люди, которые отстаивают интересы этой республики.

В таких условиях можно ожидать, что явка на грядущих выборах, скорее всего, будет такой же, как и на прошлых выборах, считает Малашенко: «Явка будет фактически такой же, как и была. Я не думаю, чтобы в Дагестане действительно уверовали, что новый состав дагестанцев в Думе качественно что-то поменяет».

При этом предвыборная гонка характеризуется «скрытой конкуренцией», как и всегда, добавил эксперт.

Затрагивая вопрос перспектив малых, «несистемных» оппозиционных партий, Малашенко подчеркнул, что «Дагестан в последнее время известен тем, что там возникло огромное количество самых разных партий, которые претендуют неизвестно на что».

«Я думаю, мелкие партии на то и мелкие партии. Я не вижу в Дагестане большого бекграунда для них, — пояснил политолог и добавил. — В конечном счете ни один из депутатов, который придет от Дагестана, не будет выступать в качестве оппозиции на федеральном уровне. Они не будут голосовать против, если Дума будет голосовать «за».

Напомним, то Дагестан 18 сентября выбирает депутатов Государственной думы, депутатов Народного Собрания республики, депутатов представительных органов местного самоуправления. В республике для проведения выборов депутатов Госдумы образованы три округа: Северный одномандатный избирательный округ, Центральный одномандатный избирательный округ и Южный одномандатный избирательный округ. Выборы депутатов Народного Собрания будут проводиться по партийным спискам.На думских выборах в 2011 году в Дагестане явка составила 81,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе для участия на выборах в Госдуму зарегистрированы 22 партии и 50 кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам. Однако партии «Родина» и «Народ против коррупции», которых считают оппозиционными действующей власти, заявили об отказе от участия в выборах. В выборах в Народное собрание Дагестана смогут принять участие 16 партий.