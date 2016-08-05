Брюссель, 5 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Определены возможные соперники российского футбольного клуба «Краснодар» в следующем раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает «Р-Спорт».

John Fischer Футбол

4 августа футболисты «Краснодара» со счетом 3:1 в ответном матче обыграли мальтийскую «Биркиркару» и вышли в раунд плей-офф турнира.

На этой стадии к 29 победителям третьего отборочного раунда Лиги Европы добавятся 15 клубов, проигравших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. За счет рейтинга УЕФА «Краснодар» попал в число сеяных команд.

Теперь соперником российского клуба могут стать: «Астра» (Румыния), «Хайдук» (Хорватия), «Арука» (Португалия), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Локомотив» (Хорватия), «Тренчин» (Словакия), «Габала» (Азербайджан), «Бейтар» (Иерусалим, Израиль), «Русенборг» (Норвегия), «Астана» (Казахстан), «Грассхоппер» (Швейцария), АЕК (Кипр), «Войводина» (Сербия), «Истанбул ББ» (Турция), «Брондбю» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Османлиспор» (Турция), «Славия» (Прага, Чехия), «Гетеборг» (Швеция), «Сендерюске» (Дания), «Шкендия» (Македония), «Партизан» (Албания).

Окончательно прояснится вопрос следующего соперника «Краснодара» должен 5 августа, когда состоится жеребьевка в Ньоне. Первые матчи после нее состоятся 18 августа, а ответные — неделей позже.