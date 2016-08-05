Киев, 5 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Власти Украины могут немедленно объявить новую волну мобилизации в случае серьезного обострения ситуации в зоне проведения «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Я хочу подчеркнуть, в случае серьезного обострения на фронте новая мобилизация будет объявлена немедленно», — сказал он в ходе брифинга.

При этом Турчинов добавил, что власти Украины, несмотря на рост количества контрактников, пока не могут полностью отказаться от призыва.

«Только за 7 месяцев 2016 г, почти на 40% увеличилось количество в наших войсках контрактников», — заявил секретарь СНБО.

5 августа депутат Украины Надежда Савченко в эфире Еспресо TV заявила, что Киев должен прекратить проведение «АТО» на территории Донбасса, которая не имеет смысла. «Нам (Киеву) надо заканчивать этот бардак, который назвали «АТО», — отметила экс-военнослужащая.