Москва, 5 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Всем регионам России будут установлены обязательные показатели по трудоустройству инвалидов. И это будет не доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, а доля от инвалидов в трудоспособном возрасте, информация о которых содержится в Пенсионном фонде РФ. Об этом сегодня, 5 августа, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

При этом он отметил, что по данным ПФР о страховых взносах Минтруд сможет отследить, действительно ли инвалиды трудоустроены или нет. Кроме того, по словам министра, в приоритете региональных властей должно быть трудоустройство молодых инвалидов, которые ищут работу впервые.

«Все центры занятости должны быть полностью доступны к концу 2017 года. Необходимо в бюджетах эти деньги предусмотреть», — отметил Топилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, трудоустройство инвалидов продолжает оставаться одним из приоритетных вопросов государственной социальной политики. В I квартале 2016 года через службу занятости трудоустроены 10,7 тысячи инвалидов. Причем половина из них приняты на постоянные рабочие места.

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