Рязань, 5 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Рязанской области проводится проверка по факту получения травм 11-летней девочкой, которая во время прогулки с друзьями залезла на крышу грузового поезда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, девочка получила ожог 70% тела, а также перелом черепа и ушиб мозга.

jingoba Железная дорога

ЧП произошло примерно 18:00 4 августа на станции Александро-Невской Юго-Восточной железной дороги. По предварительной информации, девочка каталась на велосипеде с подружками, а после «из-за любопытства» полезла на крышу вагона.

При этом СМИ сообщают о том, что ребенок хотел сделать необычное селфи.

ИА REGNUM отмечает, что подобные случаи происходят на железнодорожных станциях достаточно часто. Так, в марте 2015 года в Брянске мальчик залез на крышу электрички и получил удар током в 27,5 тысяч вольт. Подросток был доставлен в больницу с ожогом 60% тела и повреждением спинного мозга. Однако позже родители ребенка смогли отсудить у РЖД 300 тысяч рублей — за нарушения техники безопасности.