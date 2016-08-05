Нальчик, 5 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии спуск по реке Чегем оказался смертельным для трех человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного комитета 5 августа, расследованием трагедии занялись дознаватели.

Gengiskanhg Сплав на рафте

В ведомстве уточнили, что следствие уже располагает данными обо всех организаторах мероприятия, повлекшего трагические последствия. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Сам инцидент произошел 3 июля, когда во время спуска по реке рафт ударился о выступ скалы, опрокинулся, а находящиеся в нем люди оказались в воде. Шансов самостоятельно выбраться из воды у туристов не было. Поток воды был слишком сильным, осложняли ситуации и скалы, между которыми протекает река. В результате трое участников сплава, среди которых были двое из организаторов, не смогли выбраться на берег и погибли.

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Известно, что коммерческий сплав по горной реке Чегем с участием туристов был организован участниками экстрим-фестиваля «Озон», проходившего в Чегемском районе в начале июля. При этом, следователи отмечают, что соответствующих документов, разрешающих осуществление туристической деятельности по сплаву на рафте, у организаторов ставшего трагическим спуска, не было. Кроме того, организаторы знали и о сложных погодных условиях на территории региона, но не приняли их во внимание.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновным в гибели туристов грозит до десяти лет тюрьмы.

Добавим, что экстремальный отдых, который привлекает туристов Кабардино-Балкарию, не всегда оказывается безопасным. Так, только за последние числа июля в горах республики погибли два человека. Так, 29 июля в Безенгийском ущелье Черекского района альпинист разбился насмерть, сорвавшись со скалы с высоты почти 3 тыс. метров. Его тело было обнаружено спасателями. Известно, что погибший — житель города Сланцы. Днем ранее на горе Эльбрус на высоте 5350 метров плохо себя почувствовал житель Санкт-Петербурга. Турист был в составе группы, зарегистрированной в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде. До прибытия спасателей мужчина скончался. О причине смерти не сообщается.