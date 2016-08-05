Москва, 5 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В России за год уничтожено более семи тысяч тонн санкционной продукции растительного происхождения и более двухсот тонн продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в Федеральной службе по федеральному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), передаёт НТВ.

pryamayarech.ru Продукты. Груши

Отмечается, что Россельхознадзор сегодня, 5 августа, подвёл итоги годовой работы по предотвращению попадания на российский рынок продукции, на которую распространяется российское эмбарго. Наибольшая масса уничтоженных санкционных продуктов — это продукция растениеводства: уничтожено 7,282 тысяч тонн.

В основном овощи и фрукты были изъяты и уничтожены в Смоленской и Брянской областях (более 2,7 тысяч тонн), почти 1,9 тысяч тонн — в Псковской и Тверской областях. Свыше 600 тонн — в Калмыкии, а также в Волгоградской и Ростовской областях. Основной набор продуктов, попавших под уничтожение — яблоки, груши, персики, помидоры, баклажаны, апельсины, перец, клубника и виноград. Продуктов животного происхождения, подпавших под продовольственное эмбарго, уничтожено 228,642 тонны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении подпавших под эмбарго продуктов 29 июля 2015 года. С 6 августа 2015 года действие указа вступило в силу.