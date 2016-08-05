Южноуральск, Челябинская область, 5 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Качество воды в системе водоснабжения Южноуральска по данным проб соответствует санитарным нормам питьевой воды, заявила главный государственный санитарный врач по Южноуральску, Пласту и Увельскому району Татьяна Пиминова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что вода соответствует нормативам, сообщает территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Тем не менее ведомство все же рекомендует осуществлять анализ воды каждые четыре часа. Предыдущее постановление за №1 от 01.08.2016 «Об прекращении использования воды централизованного водоснабжения для питьевых и пищевых целей в г. Южноуральск ООО «ВодоСнабжение плюс» отменено. А поставщику воды рекомендовано провести мероприятия по улучшению водоснабжения.

Пользователи в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что вода стала прозрачная и без запаха, однако в ее химическом составе южноуральцы все еще не уверены.

Администрация Южноуральска, несмотря на положительное заключение об использовании водопроводной воды, приняла решение продолжить организацию подвоза питьевой воды в цистернах в четыре точки города. Сообщение с графиком раздачи воды размещено на сайте администрации Южноуральского городского округа.

Напомним, 29 июля в соцсетях Южноуральска стали появляться сообщения возмущенных местных жителей с фотографиями воды из-под крана. Вода была мутной и, по сообщениям пользователей, с противным запахом. Там же, в социальных сетях, люди договорились о коллективном обращении в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Утром 1 августа коллективная жалоба была подана в прокуратуру. Уже к обеду 1 августа появились первые данные проб воды, которые показали непригодность воды к употреблению. К вечеру того же дня администрация города организовала подвоз питьевой воды в цистернах в разные точки города. Ситуацию взял на контроль губернатор Челябинской области. На помощь южноуральским коммунальщикам выехали челябинские. К пятнице, 5 августа, власти пообещали решить вопрос с питьевой водой в Южноуральске и близлежащих населенных пунктах.

Отметим, 37-тысячный город лишился питьевой воды в одни из самых жарких дней лета. Температура в городе превысила средние показатели за все время наблюдений.