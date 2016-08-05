Дублин, 5 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Ирландии сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за «НЛО». Видеоролик, который появился на портале YouТube, сняли на улице города Гори (графство Уэксфорд).

tombud НЛО

На кадрах видно, как полицейский автомобиль преследует транспортное средство в виде летающей тарелки, которое перемещается на невероятно низкой скорости.

Когда полиции все-таки удалось остановить «НЛО», выяснилось, что в нем находился местный художник. Мужчина подготовил необычное транспортное средство специально для фестиваля, сообщает Irish Mirror.