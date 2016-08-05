Монако, 5 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В тройку кандидатов на титул лучшего футболиста Европы по итогам сезона-2015/16 вошли французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, и форварды мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду и валлиец Гарет Бейл, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В первоначальный список входили 37 спортсменов. Журналисты 55 национальных ассоциаций УЕФА ранее составили первую десятку претендентов на эту награду, после чего в ходе второго тура голосования была определена тройка кандидатов. Имя обладателя спортивного титула будет оглашено 25 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, нападающий сборной Франции Антуан Гризманн уже был признан лучшим футболистом чемпионата Европы 2016 года.

Ранее подобного звания дважды удостоился Леонель Месси, по одному разу — Андрес Иньеста, Франк Рибери и Криштиану Роналду.