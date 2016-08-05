Ярославль, 5 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Ярославские стадионы «Шинник» и «Славнефть» будут закрыты на реконструкцию в марте 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru Стадион «Славнефть»

В настоящее время идет разработка проектов реконструкции стадионов. Напомним, оба они вошли в программу подготовки к чемпионату мира по футболу и в перспективе могут стать площадкой для проведения тренировок команд — участников чемпионата в 2018 году.

Проектная документация по стадиону «Славнефть» уже готова для государственной экспертизы и согласования в министерстве спорта. Проект по «Шиннику» будет готов к концу текущего года. Уже в марте оба стадиона планируется закрыть на реконструкцию.

«Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального и областного бюджетов. На реконструкцию «Шинника» предусмотрено порядка 90 миллионов рублей, на «Славнефть» — 130 миллионов. Наша основная задача — обеспечить и проконтролировать соблюдение всех требований к качеству и безопасности стадионов, предъявляемых Международной федерацией футбола. Поэтому в ходе производства работ будут проходить постоянные проверки на качество. Ориентировочно работы по реконструкции должны быть завершены к октябрю 2017 года. В том случае, если одна из команд — участников чемпионата выберет наши площадки, стадионы будут закрыты до окончания чемпионата», — пояснил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Илья Тюрганов.

При этом оба стадиона являются учебно-тренировочными базами для юных спортсменов. Однако городские власти уверяют — детям будут предоставлены другие тренировочные площадки.

«Все дети, которые занимаются различными видами спорта, в том числе легкой атлетикой, футболом, регби, американским футболом, смогут продолжить тренировки на резервных полях, в легкоатлетическом манеже и вновь построенном стадионе за ним, как в летнее, так и в зимнее время», — заявил Илья Тюрганов.

Что же касается проведения матчей «Шинника», то, по словам Тюрганова, руководство футбольного клуба пока не приняло никаких решений на этот счет.